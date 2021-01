Dormir en la casa de Arthur Shelby de Peaky Blinders es posible

Los fanáticos de Peaky Blinders ahora pueden reservar una estadía en la casa de campo de Arthur Shelby en Cheshire.

La residencia, utilizada en la cuarta temporada del programa de la BBC de Steven Knight, se encuentra justo al lado del Estado de Tatton Park y actualmente se alquila en Vrbo.

3 dormitorios y 3 baños están disponibles al interior de la propiedad de Hawthorn Bank, y los dueños incluso aceptan mascotas.

En la página, la propiedad se describe con detalles específicos de la época, pero también está “renovada con comodidades modernas”, según el listado en Vrbo.

Los fanáticos pueden reservar para quedarse un mínimo de cuatro noches, a £180 por noche. Es decir, $159.201 pesos chilenos. También puede solicitar que le entreguen un jacuzzi.

El creador de Peaky Blinders, Steven Knight, confirmó recientemente que se realizará una película de la serie, además de confirmar que se comenzó a grabar la sexta y última temporada.

The Shelbys are back in business. Series 6 of #PeakyBlinders has begun filming. Find out more: https://t.co/LLPzSrbhHt

Photo taken by director Anthony Byrne during filming of series 5. pic.twitter.com/1gOToza7fM

— Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) January 18, 2021