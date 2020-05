“Podría no irse nunca”: La advertencia de la OMS sobre el nuevo coronavirus

“Es importante poner este asunto encima de la mesa: el virus podría convertirse en uno endémico en nuestras comunidades y estos pueden no irse nunca”, aseguró el miércoles el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, durante su evaluación sobre la situación mundial con la pademia.

El nuevo coronavirus Sars-CoV-2 es el causante de la enfermedad Covid-19 y según Ryan “no es prudente generar expectativas sobre una posible fecha futura que marque el fin de los contagios”.

“Creo que es importante que seamos realistas y no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad”, aseveró el experto de la OMS.

A nivel mundial, el coronavirus Sars-CoV-2 ha infectado a más de 4,3 millones de personas en todo el mundo, mientras que la cifra de fallecidos supera los 297.000.

En Chile, el último informe entregado por el Ministerio de Salud reveló que tenemos más de 34 mil personas contagiadas y más de 340 muertos.

Según Ryan es muy difícil proyectar cuánto tiempo circulará el virus de la forma en que lo hace ahora, pues los estudios que se están haciendo en varios países muestran que solo un porcentaje relativamente bajo de la población se ha infectado.

Asimismo, el jefe de Emergencias Sanitaria aseveró si se consigue una vacuna, para que sea efectiva debe ser altamente eficaz, con disponibilidad para todo el mundo y aplicada de forma masiva.

¿Qué es un virus endémico?

La malaria, el dengue hemorrágico, la enfermedad de Chagas, la tos ferina, la fiebre amarilla, el sarampión y el VIH son algunos de los virus que se volvieron endémicos.

Rosalind Eggo, académica especialista en enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, le explicó a la BBC que una enfermedad se denomina endémica cuando “está presente en una zona de manera permanente, en todo momento durante años y años”.

Sin embargo, el que un virus sea endémico no significa que no pueda ser sofocado. Tal como señaló Mike Ryan, especialista de la OMS sobre el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). “El VIH no ha desaparecido, pero hemos llegado a adaptarnos a él”, sostuvo.

En Duna en Punto, Ximena Aguilera, miembro de Consejo Asesor COVID-19 y directora del centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la UDD, señaló que “el que pase la enfermedad a una endemia, significa que en vez de ver grandes olas vamos a tener un número continuo de casos a través del tiempo. Eso puede ocurrir, pero no en el coto plazo”.