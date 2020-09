Los científicos no se ponen de acuerdo en cómo se transmite el Covid-19

Una de las críticas que más resuena hacia la Organización Mundial de la Salud viene de parte de los científicos que lamentan que la institución no admita la transmisión aérea del coronavirus.

Durante el último fin de semana, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron en su página web un informe que apuntaba a lo anterior como la principal vía de contagio.

Según lo que señalaron, el Covid-19 podría viajar más de 1,8 metros y permanecer en el aire, aunque este documento fue retirado solo unas horas después aludiendo a que se “publicó por error”.

“Estamos actualizando las recomendaciones en cuanto a la transmisión aérea del SARS-CoV-2. Una vez se haya completado el proceso, publicaremos la guía”, argumentaron desde el CDC, según lo recogido por The Washington Post.

Lo que se sabe hasta el momento es que el coronavirus se transmite principalmente por gotículas respiratorias que las personas expulsan cuando hablan, tosen, estornudan o respiran.

A pesar de que existen estudios que afirman que el Covid-19 sí puede transmitirse por el aire, la OMS tiende a mirarlo con cautela.

“Todos los científicos tienen que estar muy seguros antes de decir una cosa y más la OMS. Esto implica que hay que recopilar muchos datos y el proceso es lento, no se hace de un día para otro”, explicó Salvador Macip en The Huffington Post, doctor en Medicina y profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), quien explicó por qué la OMS no se refiere al tema.