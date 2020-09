El fracaso de la “nueva normalidad” en España: ¿Qué pasó?

“Hemos derrotado al virus, controlado la pandemia y doblegado la curva”, manifestó hace más de dos meses Pedro Sánchez, presidente de España, pero ahora la situación es una de las peores de Europa.

Entre junio y julio se levantaron la mayoría de las restricciones en el territorio y todo el país ha estado regresando a las limitaciones desde el 18 de agosto.

Expertos coinciden en que la “nueva normalidad” ha fallado por tres principales factores:

Se había anunciado un levantamiento de restricciones asimétrico, el que iría avanzando según fueran descendiendo los contagios y las comunidades lograran tener las capacidades suficientes para hacer frente a la epidemia.

Pero hubo dos problemas: El primero fue que el Ministerio de Sanidad (equivalente chileno al Ministerio de Salud) no definió parámetros claros y, segundo, muchas comunidades avanzaron de fase cuando no debían, como Madrid.

Los expertos también señalan que existe poca trazabilidad y poca capacidad de atención primaria, cuyo promedio es inferior al del resto de Europa.

A esto se suma el mal comportamiento de los ciudadanos, el poco compromiso de las empresas por proteger a sus trabajadores y no haber renunciado al ocio nocturno.

“Deberíamos haber tenido un plan más solido de desconfinamiento. Todas las comunidades se veían preparadas, pero algunas no lo estaban. Y si sumas eso a un comportamiento ciudadano muy irregular, se crea la tormenta perfecta”, sostuvo Rafael Bengoa, uno de los expertos en Salud Pública más respetados de España.

“Para mucha gente la nueva normalidad era volver a la normalidad, y ahí ha estado un error fundamental: no asumir que estábamos volviendo a un momento de una curva que se había abatido pero donde el virus no había desaparecido”, explicó Daniel López Acuña, ex director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).