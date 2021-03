Gabriel Boric competirá por La Moneda: Las definiciones del nuevo candidato presidencial

Tras ser proclamado como candidato presidencial por Convergencia Social, el diputado Gabriel Boric entregó sus primeras definiciones políticas.

Para oficializar su candidatura el candidato necesitará reunir 24 mil firmas antes del 4 de mayo en caso de que compita en las primarias presidenciales de julio.

“No tenía sentido seguir esperando, fue una discusión larga al interior de las bases, somos los últimos que tomamos esta decisión y lo hacemos con mucha energía y tremendamente motivados”, afirmó Boric.

Asimismo, aseveró que “queremos dar una señal de descentralización súper fuerte, de inclusión, de que el país somos todos y todas, de que nos la vamos a jugar desde los territorios para cambiar Chile”.

“Vamos a defender el proceso constituyente” y que lo harán “con toda la fuerza y con toda la alegría desde Magallanes cambiando Chile”, afirmó Boric.

Además, sostuvo que “nos vamos a centrar en construir, en darle esperanza al pueblo de Chile, que está dispuesto enfrentar cambios, pero con un horizonte también”.

El ahora candidato se refirió a los enfrentamientos que se han registrado entre civiles y Carabineros en el último tiempo, asegurando que estos últimos “no pueden seguir violando los Derechos Humanos”, por lo que buscará “restablecerlos”.

“Tenemos que estar disponible en función de contenidos como el sistema nacional de cuidados, fin a la militarización de La Araucanía, refundación de Carabineros de Chile y redistribución de la riqueza”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta de la colectividad, Alondra Arellano, expresó que “tras un proceso de reflexión interna nuestro partido ha decidido proponerle al país una alternativa de gobierno de profundas transformaciones a estos últimos 30 años de modelo de abusos“.

La candidatura de Boric, añadió, busca ofrecer “un camino que busque la dignidad de todos y todas con un programa de profundas transformaciones sociales que ponga al feminismo y los derechos sociales como un motor para superar la crisis y abandono que sufren millones de hogares en Chile”.

Los candidatos por bloque

Chile Vamos

Los representantes de los cuatro partidos del bloque ( UDI, RN, PRI, y Evópoli) que irán a la primaria son:

En enero, a través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, informó que no irá a la reelección de ese municipio y que está “dispuesto a asumir un desafío presidencial.

Hoy parto un nuevo camino. Nuestro país necesita sanar, unirse, integrarse. Lograr que todos vivamos en el mismo Chile. Vale la pena jugarse por eso. Dispuesto a asumir desafío presidencial. No postularé a la reelección en Las Condes. Ya seguiremos conversando. — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) January 6, 2021

Más tarde, en un punto de prensa, el edil aseveró que “hay momentos en la vida en que hay que jugársela con todo y correr todos los riesgos, quiero jugármela por sanar a Chile”.

“Si soy presidente, mi pasión será unir esos ‘Chiles’ distintos”, afirmó Lavín.

Asimismo, aseguró que “cada día estoy más convencido de que necesitamos dar paso a una nueva etapa, viene un nuevo ciclo que requiere un tipo de gobierno distinto (…) Quiero liderar este nuevo ciclo”.

En Hablemos en Off, Lavín señaló que “yo quería seguir siendo alcalde, la decisión me costó mucho (…) Siento que si uno tiene un proyecto mayor, tiene que dedicar todas las energía. La decisión la tomé el fin de semana”.

En representación de RN y el PRI irá el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes. Pese a este postulación, miembros del partido no están de acuerdo con la candidatura del ex secretario de Estado.

Ante esto, Desbordes aseveró que “se está planificado un show para dañar mi candidatura y no se me pasaría por la cabeza pedir que se sanciones”.

En conversación con Duna en Punto, el ex secretario de Estado, aseveró que no es el candidato del presidente Sebastián Piñera, “y menos del segundo piso. Cristián Larroulet con su equipo están armando programa de gobierno para un candidato” .

Por Evópoli será el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien compita por el puesto presidencia, tras su salida del gabinete la semana pasada.

En conversación con Tolerancia Cero, Briones aseveró que no le gustaría “no me gustaría participar de una primaria donde estuviera José Antonio Kast”.

El ex ministro apuntó a que la alianza de su coalición con la tienda de JAK fue sólo para la Convención Constitucional y “lo que han dicho los presidente de los partidos que es que no va a haber un pacto electoral de primarias”.

Quién aún no ha definido si participará en la primaria presidencial es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien por ahora se postulará a la reelección en su comuna en los comicios del 11 de abril.

Sin embargo, en Hablemos en Off, la edil aseveró que “si veo que existen las posibilidades de ganar la presidencial, claramente voy a postular a la primaria”

Los otros candidatos de derecha

Otro quien también ha manifestado estar dispuesto para competir por el sillón presidencial es el presidente y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En conversación con Hablemos en Off, Kast afirmó que “Quiero ser candidato presidencial, nos falta constituir el partido en cuatro regiones(…) Voy a hacer lo posible para que el partido me promueva como candidato y estar en la papeleta en la primera vuelta”.

Asimismo, Sebastián Sichel renunció a la presidencia del Banco Central para competir como independiente en la elección presidencial.

“No tengo esta cosa moralizante de la izquierda de tratar de pecadores a aquellos que piensen distinto a mí. Bienvenida toda la diversidad que pueda acompañar un proyecto político”, afirmó en Hablemos en Off.

Unidad Constituyente

En representación de la DC estará Ximena Rincón, tras vencer el pasado 24 de enero al ex ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga.

En Nada Personal, Rincón llamó a la unidad y aseveró que “quien compita como sucesor de Piñera va a tener que explicar cómo va a ganar la elección cuando este Gobierno no ha enfrentado la pandemia y la crisis pensando en la ciudadanía (…) Había una oportunidad de hacer un giro y no se hizo”.

El pasado 23 de diciembre el consejo general del Partido Radical oficializó a el exministro de Justicia, Carlos Maldonado, como su carta para la presidencia.

Desde el jueves 28 de enero, la ex vocera de Gobierno de Michelle Bachelet, Paula Narváez, es la carta presidencial del Partido Socialista.

Antes de ser proclamada por le partido, Narváez había informado de su intención de ser candidata presidencial a través de Redes Sociales.

Desde mi querida Región de Los Lagos, agradezco a todxs lxs que con su fuerza y convicción se han sumado a la iniciativa de que asuma un deber con 🇨🇱. He decidido ponerme al servicio de uds y de mi país. Postularé a precandidatura presidencial en primarias abiertas y ciudadanas. — Paula Narváez (@paulanarvaezo) January 13, 2021

El resto de los candidatos de izquierda

El líder del movimiento Unir y diputado ex PS, Marcelo Díaz, también irá en representación del Frente Amplio.

“Espero e insto al resto de las orgánicas en Frente Amplio a que apuremos la definición de nuestra candidatura presidencial y que surjan más opciones. Yo creo que el Frente Amplio tiene más opciones” señaló.

Otro quién si bien no ha definido su participación en la primarias pero suena fuerte en las encuestases el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. “Si el pueblo de Chile me entrega una tarea superior, la asumiré”, dijo.