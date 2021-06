El nuevo medicamento que aprobó la FDA contra el Alzheimer

Durante esta semana la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el primer medicamento para tratar el Alzheimer, aunque la decisión no estuvo fuera de controversia.

Se trata del Aducanumab, el cual será comercializado como Aduhelm y fue desarrollado por las compañías Biogen (EE.UU.) y Eisai Co. (Japón), el cual se administra cada cuatro semanas en forma de inyección.

Los efectos que tendría serían ralentizar el avance de la enfermedad, no que las personas vuelvan a recuperar la forma de vida que tenían antes.

Según las informaciones de los reguladores, el medicamento sería el único que probablemente pueda tratar la enfermedad subyacente, ya que hasta ahora solo se combaten síntomas como la ansiedad y el insomnio.

La decisión no ha estado lejos de polémicas, ya que grupos de expertos y asesores se han mostrado en contra de la aprobación porque no está demostrado que el medicamento realmente ayude a retrasar la enfermedad.

El Aducanumab ayudaría a eliminar la beta-amiloide, una proteína en el cerebro relacionada con el Alzheimer, algo que muchos fármacos experimentales han hecho antes pero sin marcar ninguna diferencia.

FDA approves the first treatment directed at the underlying biology of Alzheimer’s disease, which is expected to reduce the clinical decline of patients with this disease: https://t.co/xEVvn7V2Fi pic.twitter.com/OaADO8DkZB

— U.S. FDA (@US_FDA) June 7, 2021