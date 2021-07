La arremetida de tomar una siesta (y por qué hace bien)

Personas reconocidas a nivel internacional han tomado siestas a lo largo del tiempo, Margaret Thatcher, por ejemplo, para quien se diseñó un sistema para que pudiera dormir más cómoda en su auto. Una “siesta” que era considerada fundamental para la salud de esta política.

Otros también atribuyen sus problemas a la falta de sueño. “Todos los grandes errores de mi vida los cometí por estar demasiado cansado”, dijo Bill Clinton en un momento, el expresidente de Estados Unidos que durante su mandato dormía cerca de cuatro horas y media.

Reduce el estrés, tensión arterial y riesgo de cardiopatías. Expertos señalan que una siesta de media hora tiene un gran impacto a nivel de salud, aunque algunos también apuestan por unos 15 minutos.

“Yo sé que voy a poder superar el día gracias a una siesta de 15 minutos y, a veces, esa sola certeza puede ser la diferencia entre sentirse afligido por la falta de sueño o sentirse solo un poco somnoliento”, sostiene el doctor Norman Swan en su libro So You Think You Know What’s Good For You (Así que piensas que sabes lo que es bueno para ti).