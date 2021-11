Yasna Provoste entrega su apoyo a Gabriel Boric: “Es la mejor alternativa para el país”

Yasna Provoste, quien hasta el fin de semana fue la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, definió su postura frente a la segunda vuelta presidencial que se desarrollará entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

La parlamentaria además señaló que “votar en blanco no es una opción”, a lo que agregó que “La alternativa de Gabriel es la mejor para el país”.

“Estas decisiones no se pueden hacer esperar, no queremos revivir lo de 2017”, comentó, donde explicó la situación vivida en las elecciones de ese año, cuando algunos pactos y partidos no le entregaron respaldo al candidato Alejandro Guiller, lo cual resultó en la elección de Sebastián Piñera.