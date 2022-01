Alexandra Benado: La historia y controversias de la futura ministra del Deporte

De nuevo una mujer tomará el liderazgo en el Ministerio del Deporte, y es que la exfutbolista Alexandra Benado (45), asumirá el mando en esta cartera.

Se trata de una conocida deportista que fue parte de la selección chilena femenina por casi una década y donde también fue capitana.

En 2003 se retiró debido a una lesión pero no se alejó del área, ya que se dedicó a ser entrenadora. En 2012 entró a la Comisión de Fútbol Femenino de la FIFA y trabajó en la organización del Mundial de Francia 2019.

Benado es licenciada en Educación y pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación. También es candidata a magíster en Educación Física con Mención en Administración y Gestión.

Durante su trayectoria ha sido reconocida por su lucha por la diversidad sexual, siendo parte de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio. De hecho, se recuerda el caso que batalló junto a su pareja para ser reconocidas como madres legales de sus hijos en 2013.

Desde el próximo 11 de marzo se transformará en la primera mujer abiertamente lesbiana en asumir como ministra.

Actualmente se dedicaba como coordinadora ejecutiva del espacio de memorias Londres 38.

Minutos después de oficializado el nombramiento del gabinete por parte de Gabriel Boric, una usuaria de Twitter manifestó que trabajó con Benado en Londres 38, donde se le acusó un supuesto maltrato laboral.

Me hago responsable de este tweet. Alexandra Benado fue mi jefa en Londres 38. Maltratadora y desde mi punto de vista, bastante ineficiente, cosa que se lo dije cuando renuncié. Terminó por acabar con todo el equipo original de Londres 38. Sobre mi ejerció maltrato psicológico.

“Que hoy asuma como Ministra del Deporte y espero que el equipo de Gabriel Boric reflexione sobre esta decisión. Varios extrabajadores del sitio de memoria queremos mucho a Londres 38 y sabemos el daño que esta persona le hizo al equipo”, agregó.

Minutos después nuevos testimonios también se fueron añadiendo a lo ya comentado, todos por parte de trabajadores de Londres 38.

También me hago responsable: #AlexandraBenado #MinistraDelDeporte ejerció Abuso y Maltrato Laboral sobre mi de forma permanente mientras trabajé de Coordinadora de Comunicaciones en @Londres_38 Sitio de Mem. q no fue capaz de detenerla, acabó c/ todo equipo original #BenadoMatona https://t.co/96r2Q0bOz2

— Andrea Ocampo Cea (@andreiii) January 21, 2022