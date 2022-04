Usar mascarilla será optativo en vuelos en EE.UU.

La jueza de Distrito de EE.UU. Kathryn Kimball Mizelle derogó el mandato de la administración de Joe Biden del uso de mascarillas en aviones y otros medios de transporte públicos.

Según la magistrada el mandato era ilegal dado que excedía la autoridad estatutaria de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) y porque su aplicación violaba el derecho administrativo.

Las cinco compañías aéreas más grandes de Estados Unidos –American Airlines Group Inc., Alaska Air Group Inc., Delta Air Lines Inc., Southwest Airlines Co. y United Airlines Holdings Inc.– dijeron que abandonaban sus mandatos con efecto inmediato. Tras esto, el uso de mascarillas será opcional tanto para los pasajeros como para el personal, dijeron.

A principios de este mes, las aerolíneas estadounidenses habían pedido al gobierno de Biden que pusiera fin al requisito de llevar mascarilla en el transporte público, pero la semana pasada los CDC prorrogaron la prohibición hasta el 3 de mayo. El CDC dijo a última hora del lunes que el requisito nacional de mascarilla en el transporte público ya no está en vigor, citando la sentencia judicial .

El doctor Vivek Murthy, director general de Sanidad de EE.UU., dijo la semana pasada que uno de los motivos para la ampliación del plazo del mandato de uso de mascarillas en el transporte público se debía al aumento de los casos de covid-19 y a los escenarios de riesgo producidos por los viajes.