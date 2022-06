Paro nacional de Codelco: Gobierno mantiene abierta las puertas al diálogo pero no darán marcha atrás al cierre de la fundición Ventanas

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al paro nacional que realizaron los trabajadores de Codelco por el cierre de la fundición Ventanas.

“(Nos comprometimos a que) a los trabajadores y trabajadoras de la empresa van a ser convocados a todas las instancias que respecta a la modificación legal que hay que hacer para liberar a la empresa de la obligación de hacer fundición en Ventanas, cerrando toda posibilidad de privatización y todo lo que tenga que ver también con el proceso de transición justa””, dijo la ministra, quien agregó que no habrá discriminación entre trabajadores de planta y contratistas.

Vallejo reafirmó que no existe marcha atrás respecto al anuncio del cierre de la fundición Ventanas.

“Con los antecedentes técnicos que tenemos, no es correcto encontrar como solución simplemente una inversión. Hoy día lo correcto es proceder al cese de las operaciones en un modelo de transición justa. No va solucionar una inversión en la fundición de Ventanas el problema medioambiental en una zona saturada”, agregó.

Además, la ministra y en línea con su par de Hacienda, Mario Marcel, descartó que las actuales movilizaciones tengan un impacto en la economía del país. “Llamaría a la tranquilidad, hay movilizaciones, pero creo que no es bueno ser alarmistas”, dijo

Las críticas al anuncio del cierre de Ventanas

La presidenta del sindicato 1 de Ventanas, Andrea Cruces, dijo en 24 AM que “es de esperar que el Gobierno y Codelco recapaciten. Todavía no hemos tenido ningún indicio de conversación”.

Además, la lideresa insistió que “con la inversión vamos a seguir mejorando. Que quede claro al país que nosotros sí estamos cumpliendo con la normativa medioambiental (…) Nosotros no estamos pidiendo una nueva fundición”.

Por su parte, el alcalde de Puchuncaví, Marco Morales, señaló en Ahora en Duna, que el paro “es fruto de una decisión apresurada, no consensuada ni sociabilizada con los actores locales. No he recibido la llamada de ninguna autoridad de gobierno”.