Presidente Boric y nuevo proceso constituyente: “Tenemos que aprender de las experiencias que hemos tenido (…) Lo importante es que no se le quite soberanía a la convención y al órgano electo”

Este viernes, el presidente Gabriel Boric realizó un balance de su gira por Estados Unidos, su presentación en la 77 ª Asamblea General de la ONU y sus dichos sobre “bordes claros” para una nueva Convención.

“No me cabe ninguna duda que vamos a llegar a un punto de encuentro en que generemos una Constitución que todos y todas nos sintamos orgullosos”, afirmó el mandatario respecto de un nuevo proceso constituyente.

Asimismo, no quiso hacer mucho énfasis a sus dichos en el foro “The New Chilean Politics and its Regional Implications” en la Universidad de Columbia respecto de que “el gobierno tiene una opinión respecto a cómo hay que seguir. Sin embargo, también entendemos que nuestro principal rol hoy es facilitar ese acuerdo y gobernar, hacernos cargo de las urgencias de hoy. Por lo tanto, y sé que hay prensa chilena acá, no pretendo pautear al Congreso respecto de cuál es el contenido del acuerdo”.

“Lo que espero que pase es que tengamos una nueva Convención, con bordes más claros, que eso lo tienen que definir en al conversación que se está teniendo hoy en el Congreso; con plazos quizás más acotados, tomando en cuenta la experiencia anterior; y con apoyo de comité de expertos o de gente que contribuya a hacer la discusión más fácil y digerible para todos”, expresó Boric.

Sobre esto, aseveró que “sería un error de mi parte especificar esto porque está en el Congreso”.

“Tenemos que aprender de las experiencias que hemos tenido (…) Lo importante es que no se le quite soberanía a la convención y al órgano electo”, sostuvo.

Hackeo a los correos del Estado Mayor Conjunto (EMCO)

Al ser consultado respecto a si la ministra Maya Fernández actuó a tiempo tras el hackeo de correos, Boric manifestó: “Tengo certeza de que la ministra Fernández, cuando recibió la alerta de una vulnerabilidad, siendo que el hackeo ya se habría producido, tomó todas las medidas que estaban a su alcance y destinó los recursos necesarios para fortalecer los sistemas de seguridad. Pero el hackeo ya se había producido”.

“A mí me parece correcto que el general Paiva haya asumido su responsabilidad. Fue una renuncia que él la puso sobre la mesa”, expuso, añadiendo que “respecto a eventuales mayores responsabilidades, hay una investigación en curso”.

“Lo que les puedo decir es que estamos trabajando como Estado en conjunto con todos los comandantes en Jefe, y la ministra de Defensa por eso viajó con antelación de vuelta a Chile, (…) para resguardar el interés nacional. Pueden tener la certeza que vamos a estar a la altura y las instituciones van a funcionar”, aseguró el Mandatario.