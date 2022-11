El cambio de rutina de Gabriel Boric: “Me hice un examen de triglicéridos y los tenía muy altos”

En entrevista con Buenos Días a Todos de TVN, el presidente Gabriel Boric tocó distintos temas de su mandato y de su vida personal. Habló sobre la reforma a las pensiones, seguridad, donde reconoció que la frase “vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia”, no fue afortunada puntualizando que “lo que quería decir -y lo digo- es que nosotros vamos a ser estrictos y vamos a tener mano dura en la persecución a la delincuencia. Así lo hemos demostrado en el último tiempo”.

Pero también habló de sus cambios de rutinas debido a que, como contó, “me hice un examen de triglicéridos y los tenía muy altos, demasiado, por lo tanto hay que cuidarse. Tengo 36 años, soy joven, estoy en un momento de revertir esa curva”.

Comentó además que “estaba con un exceso de peso, todavía tengo algo de sobrepeso -como muchos chilenos- y la vida sedentaria no ayuda a eso”.

Y contó: “Me decidí y me mentalicé en tratar de correr 10 kilómetros diarios… Es harto, pero me motiva mucho y además te despeja la cabeza, ayuda a pensar. Aprovecho de, cuando baja la intensidad del trote, responder mensajes y trabajar”. Y agregó: “Tengo una trotadora de la oficina y tengo una trotadora en la casa para poder trabajar, así que estamos en proceso“.