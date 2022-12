“No creo que hubiéramos sobrevivido”: Kate Winslet explica por qué Jack no podía subir a la puerta flotante en Titanic

25 años se cumplen del estreno de la icónica película Titanic, nuevamente reapareció el debate de que por qué Jack (Leonardo DiCaprio) no podía subir a la puerta flotante y así sobrevivir.

Frente a este interrogante, el director de la película, James Cameron, está preparando un documental que explique científicamente que era imposible que Jack sobreviviera.

Por su parte, la actriz Kate Winslet, quien protagonizó a Rose en la película, quiso aclarar desde su visión personal el por qué Jack no podría haber sobrevivido en ese momento.

En una entrevista con el podcast “Happy Sad Confused” de Josh Horowitz, ante esta interrogante, Kate respondió lo siguiente: “Yo no lo sé. Esa es la respuesta. No lo sé”.

Debido a que que tiene conocimientos de buceo, remo y kitesurf, Winslet aseguró que comprende de cerca la forma en que se comporta el agua. “Si pones a dos adultos en una tabla de surf de remo, inmediatamente se vuelve extremadamente inestable. Eso es seguro”, explicó.

“Tengo que ser honesta, en realidad no creo que hubiéramos sobrevivido si los dos nos hubiéramos subido a esa puerta”, enfatizó la actriz.

En sus palabras, lo que por años se ha cuestionado en Titanic simplemente no era inviable: “Creo que habría encajado, pero se habría volcado y no habría sido una idea sostenible. Sí, podría haber cabido en esa puerta, pero no se habría mantenido a flote”.

En 2016, Winslet ya se había referido a esta misma interrogante. En ese entonces planteó que “podía haberle hecho un hueco en ese pedazo de puerta”.