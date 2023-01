John Joseph Moehringer, el escritor fantasma detrás de la biografía de Harry

Sin duda que el libro “Spare”,la biografía del príncipe Harry ha sido uno de los más esperados de este 2023.

A poco días de su publicación, se anticiparon algunos momentos de la vida del hijo menor del Rey Carlos que han generado controversias, como su pelea con el príncipe William, quien supuestamente lo tiró al piso tras una discusión sobre Meghan Markle, la duquesa de Sussex, a quien este último habría calificado como “grosera”, sino que también resaltó el asesinato de 25 talibanes mientras se desempeñó como piloto de helicóptero en Afganistán.

Asimismo, habría perdido la virginidad a los 17 años con una mujer mayor en las afueras de un pub y habría consumido drogas como cannabis, hongos alucinógenos y cocaína durante su adolescencia.

Pero a pesar de que el libro con las memorias del príncipe Harry viene con su firma, un escritor fantasma fue el encargado de redactar las historias que se encuentran en él.

La vida de J. R. Moehringer

Se trata de John Joseph Moehringer, más conocido como J. R. Moehringer, un novelista y periodista estadounidense que ha acumulado una serie de logros a lo largo de su carrera profesional, tales como un Premio Pulitzer, por la escritura de la novela Sutton sobre el asaltante de bancos Willie Sutton, y algunas autobiografías de famosos como la del tenista Andre Agassi y la del cofundador de Nike, Phil Knight.

La película The Tender Bar (2021), que tiene el mismo titulo que las memorias del periodista, fue producida por George Clooney y protagonizada por Ben Affleck (quien hace el papel de su tío).

Nació en 1964 en Nueva York, creció en el norte del estado del mismo nombre, en Manhasset. Era el hijo único de una madre soltera que lo educó con mano de hierro. En una entrevista con National Public Radio (NPR), contaba que su madre le prohibía escuchar la radio cuando aparecía el programa de un popular DJ.

Aquel DJ era su padre, Johnny Michaels, una pequeña leyenda local en la emisora que descubrió a los jóvenes de aquella generación The Beatles, Stevie Wonder y Van Morrison, y como su madre lo detestaba, hizo lo que pudo para que J.R. tuviera algún tipo de influencia masculina en su vida.

Tras el consejo de su madre, el adolescente comenzó a frecuentar el bar donde su tío y sus amigos se reunían con frecuencia, y que resultaron ser su escuela de vida: en aquel bar -que retrata la novela “The Tender Bar”-, J.R. descubrió el mundo de la camaradería masculina, el omnipresente sexo, la fidelidad o la traición, según contó en aquella entrevista.

El escritor fantasma

El trabajo del novelista es tan personalizado, que es conocido por relatar las historias de otras personas sin que se note que es él quien está escribiendo.

Un ejemplo de ello es Open, las memorias de Agassi, pasó cerca de 250 horas sin despegarse del tenista, mientras que también recurrió a la obra de psicoanalistas como Sigmund Freud para entender mejor sus comportamientos.

“Es brillante. Es muy difícil ser un escritor fantasma y escribir un libro que no parezca que hubiese sido escrito por otra persona”, sentenció la agente literaria Madeleine Morel declaró a The Observer (un semanario hermano de The Guardian),