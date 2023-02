Trastorno facticio: La razón que estaría detrás de que Rojas Vade inventara enfermedades

Fue el 4 de septiembre de 2021 cuando, luego de un reportaje de La Tercera, el hasta entonces constituyente por la Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, admitía no tener ningún tipo de cáncer. La enfermedad que aseguraba padecer y lo llevó a convertirse en un emblema de las protestas sociales durante el estallido, posicionándolo como constituyente en la Convención Constitucional de 2019.

Una vez que se descubrió el engaño, la directiva del organismo lo denunció a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por “hechos que pudiesen revestir carácter de delito”, pues al momento de ser electo constituyente por el distrito 13, realizó una declaración de intereses en donde afirmaba tener una deuda de $27 millones con el banco Scotiabank por “financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”, información que resultó ser falsa.

El lunes finalmente concluyó sentenciado a 61 días de presidio menor y al pago de una multa de unos 850 dólares por simular padecer cáncer para obtener donaciones con las que decía cubrir el supuesto tratamiento. Rojas llegó a recaudar más de 16.000 dólares. Sin embargo, después de que el ex convencional de 39 años reconociera su responsabilidad, el juez le ha concedido sustituir la pena de presidio por un año de libertad vigilada ante gendarmería.

Se expuso en la audiencia que la fiscalía llegó a la convicción de que los síntomas que lo aquejaban fueron provocados por él mismo, ya que tiene un trastorno facticio. De acuerdo con peritajes que se realizaron, padece de dicha alteración mental que implica, en su caso, la automedicación para generarse padecimientos, derivar en atenciones en recintos asistenciales y ser hospitalizado.

Esto se concluyó luego de que una serie de profesionales de la salud lo examinaran y revisaran su historial médico emanado desde la Clínica Alemana y Bupa.

El trastorno facticio es un trastorno mental grave en el cual una persona engaña a los demás haciéndose el enfermo, enfermándose a propósito o lastimándose a sí mismo

Según Rodrigo Rojas Vade, no usó el falso diagnóstico de cáncer para impulsar su candidatura a la Convención y que en su postulación sólo mintió sobre el origen de la deuda médica que tenía. Recalcó, en ese sentido, que se arrepentía.

“Debo señalar que entiendo y lamento todo el dolor que he generado, sobre todo a las personas que tienen o tuvieron cáncer, sus familias, quienes me apoyaron, y todas las personas que se han visto afectadas por haber escondido mi diagnóstico. Fue un error muy grave y estoy pagando las consecuencias. Mostré a todo el país mi situación de salud con un diagnóstico distinto, mucho antes de que fuera candidato a convencional, y sólo se organizó la rifa cuando me quedé sin trabajo (…) Quizá no debí decir cuáles eran mis síntomas y que me empezaran a preguntar para ofrecerme ayuda, pero aún hoy debo seguir tomando conciencia de por qué cada cierto tiempo sangraba, me salían úlceras, vomitaba, tenía mareos, cefaleas y mi piel se llenaba de escaras”, comentó.