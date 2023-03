Presidente Boric y acusaciones de Carter por “telefonazo” a Fiscalía: “Es absolutamente falso”

“Eso es absolutamente falso, la Fiscalía es un ente autónomo, no ha habido ningún llamado de parte del Gobierno. Estoy preocupado, como Gobierno, de luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico y no contra alcaldes, así que en esa pelea no estoy interesado”, aseguró el presidente Gabriel Boric al ser consultado por la acusación del edil de La Florida, Rodolfo Carter.

El edil responsabilizó a La Moneda por el inicio un sumario en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente para indagar eventuales irregularidades en la entrega de información al jefe comunal respecto a las propiedades de imputados por tráfico de drogas que han sido demolidas.

Tras conocerse este sumario, Carter aseveró que “aquí hubo un telefonazo. El gobierno no puede con sus contradicciones”.

Al ser consultada sobre este tema, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseveró que “no me voy a hacer responsable de acusaciones infundadas y falsas”.