CAE, pensiones y los 6 otros proyectos que según el Presidente Gabriel Boric no se pueden hacer sin la reforma tributaria

En la cuenta pública más larga desde la vuelta a la democracia, el Presidente Gabriel Boric insistió en reiteradas ocasiones en la necesidad de aprobar la reforma tributaria para implementar distintas medidas.

Entre otras, el Presidente hizo énfasis en que para implementar, entre otras medidas, la condonación del CAE, el pego de la deuda histórica y el aumento del presupuesto para seguridad, es necesario aprobar la reforma tributaria.

Esta medida fue una de las principales promesas de campaña del Presidente y en el último tiempo, distintas autoridades de Gobierno han reiterado que actualmente no están los recursos necesarios para implementarla.

En este sentido, el Ejecutivo hizo énfasis en la necesidad de llegar a un acuerdo en la reforma tributaria para que se pueda condonar el Crédito con Aval del Estado.

“Como país tenemos otra deuda que saldar: la de quienes cargan con una pesada mochila por haber accedido a la educación superior. Terminar con el Crédito con Aval del Estado, establecer un nuevo sistema de financiamiento para quienes no tienen gratuidad y aliviar la carga de deudas educativas que parecen eternas, son compromisos que vamos a abordar con convicción y diálogo. El año pasado me comprometí a ingresar un proyecto de ley una vez aprobada la reforma tributaria y mi compromiso sigue en pie”, afirmó el mandatario.

Otro punto en el que el Presidente hizo énfasis en que debe ser un punto clave durante el Gobierno es la reforma de las pensiones. En este sentido, insistió en a necesidad de una reforma de pensiones para que esta medida pueda ser aplicada.

“En particular, como he señalado, la reforma a las pensiones debe ver la luz. Se lo debemos al pueblo de Chile (…) Ni este gobierno ni ningún otro podrá avanzar responsablemente en materializar estos derechos si no es con una reforma tributaria. Y todos saben también, que la demanda por una vida digna no se extinguirá con el paso del tiempo”, añadió Boric.