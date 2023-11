Ministra Vallejo luego de autocrítica de presidente Boric: “Necesitamos saber si parte de la oposición va a dejar de lado la vendetta”

En el marco del X Encuentro Nacional organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el Presidente Gabriel Boric reflexionó acerca de cuando él era oposición.

En medio de la crisis de seguridad que está viviendo el país, el Mandatario expresó: “Ahora, yo sé que desde la oposición deben estar pensando –Es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición nos sacaste la cresta-. Hay algo de cierto en eso y ahí hay un aprendizaje que en algún momento todos debiéramos decir ya basta. Hoy día te toca a ti, mañana me toca a mí, pero al final en esa pelea los que pierden son los chilenos y chilenas”.

Consultadas sobre los dichos del Presidente Boric, la ministra Camila Vallejo dijo que la autocrítica “la hemos hecho en varias oportunidades. Lo que necesitamos saber es si de parte de la oposición se va a repetir la misma historia o se va a dejar de lado la vendetta y se va a terminar con esta constante de que el tema de seguridad es un tema de uso más bien electoral, lleno de caricaturas y pase a ser una política de Estado”.

Y agregó: “En seguridad depende mucho de las elecciones, de las frases grandilocuentes, de quién promete más, de quién dice que va a poner más mano dura, pero al final quedamos en eso y los problemas no se resuelven porque no se asumen como una política de Estado”.

Consultada sobre los dichos del Presidente sobre debilitar a las figuras del Gobierno anterior, la ministra respondió que “él dijo que recogía en parte las críticas de la oposición”.

Siendo enfática al decir: “Quiero ir al punto más allá que a lo que ustedes les importa que es sacar la cuña. Lo que estoy tratando de decir es si este es el momento donde se va a poner un paralé a este círculo vicioso y cíclico que cuando se es oposición, no se deja avanzar, y como a mí no me dejaste avanzar, yo tampoco te voy a dejar avanzar. Eso es la lógica de la vendetta”.