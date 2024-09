Así es el adelanto de la nueva música que trae The Cure

Los rumores en torno a The Cure se aclararon y fue la misma banda que anunció el lanzamiento de un nuevo álbum, el primero de los británicos en más de 10 años.

Se trata de Songs of a Lost World, que será el decimocuarto disco de la banda, luego de que en 2008 lanzaran 4:13 Dream, que era, hasta ahora, la última música que había sacado.

Además, a través de las redes sociales, The Cure entregó el primer adelanto de lo que será este disco. Gracias a una publicación, se pudieron escuchar 20 segundos de Alone, que será el primer single del álbum.

ALONE

OUT SEPT 26 | 12PM BST | 7AM EST | 9PM AEST

EXCLUSIVE FIRST PLAY WITH #MARYANNEHOBBS @BBC6Music pic.twitter.com/CZbqle5coE

— The Cure (@thecure) September 23, 2024