Aborto en tres causales: A siete años de entrar en vigencia 351 menores de edad la han aplicado

Desde la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación, se han interrumpido 2.313 gestaciones en los centros de salud.

Las causas más frecuentes fueron, en primer lugar, la inviabilidad fetal (1.135 casos), seguida del riesgo materno (713) y violación (465) en tercer lugar. Todos se concretaron dentro de la red de 70 establecimientos facultados para estos procedimientos en el país.

Además, el Ministerio de Salud informó que, 351 menores de edad accedieron a un aborto durante estos siete años, de las cuales 209 eran adolescentes y 142 tenían menos de 14 años. Siendo la causa principal la violación con un 85% de los casos, cifra que corresponde a 296 casos.

El primer caso

Registrado en 2017, el primer caso involucró a una niña menor de 13 años en Chiloé, quien fue trasladada a la capital debido a la falta de recursos y objeciones de conciencia en su región. La menor, en un inicio consultó por molestias estomacales, sin embargo, los exámenes revelaron que estaba embarazada producto de una violación.

En su región no se pudo realizar el aborto debido a la falta de instrumental, la objeción de conciencia de los profesionales y las dudas sobre el procedimiento, ya que el reglamento de la ley aún no estaba aprobado, generando temor a implicancias legales. Por ello, la niña fue trasladada a Santiago.

Por su parte, Andrea Álvarez, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, enfatiza la importancia de reforzar la educación sexual y las políticas de detección temprana de violencia sexual. “La ley tiene todo el detalle clínico y cómo se realiza el procedimiento, pero la pesquisa de la violencia sexual no está y eso es fundamental. Muchas mujeres, incluso mayores de 18 años, no saben que lo que vivieron es una violación. Por ejemplo, una chica de 14 años que se ve forzada o manipulada para tener relaciones sexuales sin consentimiento, es violación. Las personas más adultas tenemos más información, pero no existe esta conversación con las más jóvenes”, dice.

En el caso de menores de 14 años, además de la voluntad de la menor, la ley exige la autorización de un representante legal. Si esta es denegada, la adolescente puede solicitar la intervención judicial, y el tribunal tiene un plazo máximo de 48 horas para resolver.

Medidas desde el Gobierno

Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género explican que “estas cifras muestran lo importante que es entregar la opción a las niñas y mujeres que se encuentran en situaciones tan difíciles como las tres causales, permitiéndoles retomar su planificación de vida. Como gobierno nos comprometimos a mejorar la implementación de esta ley, pues representa un acto de justicia para aquellas niñas y mujeres que se encuentran en situaciones extremadamente difíciles y que hoy tienen derecho a decidir, sea cual sea su legítima decisión”.

En este sentido, se están aplicando cambios al reglamento de la norma, apuntando a la objeción de conciencia, para luego dar paso a otro de sus compromisos: el aborto libre.

“El objetivo de las modificaciones al reglamento que ingresamos a Contraloría buscan mejorar el acceso a este derecho, asegurando más y mejor información para las niñas y mujeres que se encuentran en estos casos; la creación de un protocolo de reasignación y derivación acordes a instrucciones que emita el Ministerio de Salud y que será común para todos los establecimientos, y otros lineamientos que permitan garantizar continuidad en la atención, que esta sea siempre oportuna y sin costo adicional, evitando que mujeres y niñas tengan que deambular entre centros de salud para ejercer su derecho”, mencionaron desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Además, entre 2019 y marzo de 2024, según datos obtenidos por La Tercera, 222 pacientes tuvieron que ser trasladadas entre centros de salud para realizar el procedimiento bajo las tres causales legales.