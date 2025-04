“Internet es un vertedero de desequilibrados”: Katty Perry responde a las críticas que le hicieron después de su viaje al espacio

Katy Perry habló abiertamente tras recibir una ola de críticas por su gira The Lifetimes Tour y su reciente viaje al espacio junto a la empresa Blue Origin. A través de un mensaje publicado en Instagram, la cantante agradeció el apoyo de sus fans y reflexionó sobre su vida pública.

“Estoy muy agradecida con ustedes. Estamos juntos en este viaje hermoso y salvaje”, escribió en una página de seguidores.

El vuelo espacial que dividió opiniones

Perry fue parte de la primera tripulación compuesta solo por mujeres en más de 60 años. Viajó al espacio con otras seis mujeres, entre ellas la periodista Gayle King y Lauren Sánchez, pareja de Jeff Bezos.

Aunque muchos celebraron este hito, varias celebridades expresaron su rechazo. Entre ellas, Emily Ratajkowski, quien calificó el viaje como “repugnante” y criticó a Blue Origin por contribuir al daño ambiental.

Olivia Munn también comentó que se trataba de un gasto innecesario, especialmente en un momento de crisis económica.

Y en Chile, la astrónoma Teresa Paneque, también criticó el viaje calificándolo de “marketing”. A través de un video que subió a sus redes sociales, la divulgadora científica, fue clara al decir que “esto no ha sido un viaje para todas las mujeres, ni representa que se abra una puerta para las mujeres en la exploración espacial”.

Un mensaje de fortaleza

Lejos de dejarse afectar, la cantante compartió una reflexión personal. Aseguró que, gracias al trabajo terapéutico, ha aprendido a mantenerse fiel a sí misma. “Sé quién soy, qué es real y qué importa”, afirmó. También reveló un consejo clave de su terapeuta: “Nadie puede hacerte creer algo sobre ti que tú no creas ya sobre ti”. Respecto a las redes sociales, fue clara: “Se que muchas personas están sufriendo de muchas maneras y que internet es, en gran parte, un vertedero para los desequilibrados y no sanados”.

La gira y su inspiración visual

Su tour, The Lifetimes Tour, comenzó la semana pasada en Ciudad de México y ha sido criticado por el vestuario, específicamente por el uso de trajes con estética espacial. Muchos pensaron que era una continuación de su experiencia con Blue Origin. Sin embargo, la narrativa del show se inspira en videojuegos y películas como Blade Runner y The Fifth Element.

Según la agencia AP, el espectáculo presenta a Perry como una heroína futurista que lucha contra fuerzas del mal.

Una disculpa inesperada

Lily Allen, quien se había burlado de Perry por participar en el vuelo, ofreció una disculpa pública en su podcast Miss Me?. Reconoció que su comentario fue impulsado por su propia “misoginia internalizada” y que eligió atacar a Perry por ser la figura más reconocida del grupo. “Fue desproporcionado y sin sentido. Me puse en su lugar y entendí lo doloroso que pudo haber sido”, dijo.