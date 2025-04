La llegada de Katy Perry después de viajar al espacio

A eso de las 8.30 de la mañana hora local de este lunes, despegó la misión espacial privada NS-31 de Blue Origin, desde Uno en Van Horn, Texas, marcando un precedente, principalmente por ser el primer viaje de este tipo en Estados Unidos tripulado exclusivamente por mujeres. Antes, en 1963, la cosmonauta e ingeniera soviética Valentina Tereshkova viajó al espacio en solitario.

En concreto, al interior de la tripulación se encontraba, Lauren Sánchez la pareja del dueño de la empresa Blue Origin, Jeff Bezos, la cantante Katy Perry, la periodista Gayle King, la productora Kerianne Flynn, la ingeniera Aisha Bowe y la activista Amanda Nguyen.



El viaje, en total, duró cerca de 10 minutos y fue totalmente automarizado, por lo que no se requirió de un equipo especial ni una preparación para los navegantes. Allí, llegaron a unos 105 kilómetros de altitud y estuvieron unos minutos en la ingravidez.

“Esta experiencia es lo mejor que hay, justo después de ser madre“, dijo la artista al regresar a la Tierra y besó el suelo de la base espacial en Texas.

Katy Perry lands safely and kisses the ground after Blue Origin space trip.

She sang “What a Wonderful World” while in the space capsule. pic.twitter.com/1tdQ4FVvzL

