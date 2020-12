Dr. Manuel José Irarrázaval y vacuna de Pfizer: “En términos generales, hay una gruesa mayoría que está dispuesta a vacunarse”

En Ahora en Duna el Dr. Manuel José Irarrázaval, Presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud Universidad San Sebastián, analizó la disposición de la población a vacunarse.

Según la encuesta de Ipsuss, 7 de cada 10 santiaguinos se colocaría la vacuna contra el Covid-19. Cuatro de ellos lo haría inmediatamente y tres, más adelante. Incluso, un 20% de las personas que considera riesgoso ponérsela, igual se la pondría.

#AhoraEnDuna Dr. Manuel José Irarrázaval y vacuna “Tenemos un 30% de personas que piensan que tienen algún riesgo (…) Casi no hay ningún medicamento que no tenga riesgo. Aquí hay que poner en balanza cuál es el riegos de tomar ese medicamento vs enfrentar la enfermedad” pic.twitter.com/B3qgI588hr

