Sin Spoilers: Goyo y Descansa en paz

Paula Frederick comentó Goyo, una prioduccion dirigida por Marco Carnevale que relata la vida de un hombre muy inteligente que tiene Asperger y que trabaja como guía en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Y vive un enamoramiento con una mujer de 50 años. harto mayor que él, que va a trabajar como guardia de seguridad.

La idea de la película es mostrar lo que nadie ve. “Al principio me costó verla porque tenía un temor de que se cayera en un estereotipo. Yo no estoy muy familiarizada con el espectro autista, pero me parece que está caracterizado de manera respetuosa y es muy entretenido cómo se da la dinámica de los dos de este amor improbable y los personajes a su alrededor. Sin embargo, no es una película para decir esta es la película de tu vida”.

También habló de Descansar en paz basado en el libro del mismo nombre. Una película que muestra a un hombre que está muy endeudado y con problemas en su familia, que aprovecha el trágico atentado de la AMIA para cambiar su vida. “Se genera un una incertidumbre y de una constante duda de qué pasó. Es una película que te mantiene en vilo y plantea la pregunta si es buena idea cambiar de rumbo y empezar de cero”.