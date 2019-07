Subsecretario de Educación por paro de profesores: “Se está utilizando la conversación con el Mineduc para ver quién tiene mayor poder en el gremio”

“Nosotros hemos hecho propuestas muy concretas, intregrales, al petitorio del Colegio de Profesores. De los 11 puntos originales, se dieron respuesta a todos los puntos. Nueve de ellos son respuestas muy satisfactorias para el gremio”, aseguró en Duna en Punto el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, en el día en que se cumple un mes del paro de profesores.

Respecto de la ausencia de la ministra Marcela Cubillos a la reunión especial en el Senado, sostuvo que “esa sesión fracasó porque estaba mal hecha. Estaba mal citada, no cumplía con los requisitos. La visita con el Presidente de la ministra estaba agendada desde hace muchísimo tiempo, y lo que ocurrió fue que se hizo una sesión sobre la marcha, sin cumplir ningún requisito de los que establece el reglamento, y fracasó por esa razón, no porque la ministra no hubiese ido. Ahora, la agenda de la ministra era conocida y los parlamentarios sabían que no estaba en condiciones de llegar”.

Ante las dificultades en las negociaciones, que “nosotros hemos tenido una actitud de diálogo permanente. Hemos entregado dos respuestas muy concretas. Y mientras los niños no vuelvan a clases creemos que es importante que se reflexione sobre la base de las respuestas que ya han sido entregadas”.

Sobre las diferencias de opinión entre el actual presidente de Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y el ex timonel, Jaime Gajardo, Figueroa afirmó que “hay claramente una lucha por quién tiene el liderazgo en el (…) Se está utilizando la conversación con el Mineduc para ver quién tiene mayor poder en el gremio”.