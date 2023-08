Subsecretario Monsalve: “Uno puede criticar lo que ha ocurrido con el caso Convenios, pero hacer de eso una crítica al conjunto de las políticas del gobierno me parece injusto. Me gustaría que no fueran del PS”

En Duna en Punto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a las críticas de miembros del PS al gobierno tras el caso Convenios y la agenda de seguridad.

Los últimos dichos de un socialista que generaron polémica fueron las de ex parlamentario, Osvaldo Andrade que declaró en Canal 13: “Yo tengo la mejor opinión del Presidente Boric. Voy a parafrasear, a propósito de las críticas que van desde mi propio sector, del oficialismo, voy a parafrasear a propósito de los 50 años, una frase de un obrero en la época de la UP, y perdónenme la expresión, que dijo: este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”.

#DunaEnPunto @DrManuelMonsalv y dichos de miembros del PS sobre el gobierno: "No comparto ninguna de las frases. Siempre hay espacios para la crítica pero son frases descalificatorias (…) A las críticas hay que sumarle propuestas de soluciones y ahí hay un vacío" pic.twitter.com/HxtEA7MICe

#DunaEnPunto @SubseInterior @DrManuelMonsalv y efectos del caso convenios en el Ejecutivo: “El gobierno no está paralizado” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/NYnYWZ5Rz5

#DunaEnPunto@DrManuelMonsalv

“Uno puede criticar lo que ha ocurrido con el caso Convenios, pero hacer de eso una crítica al conjunto de las políticas del gobierno me parece injusto. Me gustaría que no fueran del PS”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/IiWXMZJSGB

— Radio Duna (@RadioDuna) August 2, 2023