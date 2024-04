Tomás de Rementería: “Hasta que las dos personas que participaron en el crimen de Ojeda no estén en un avión directo a Chile o en una cárcel venezolana, el embajador Gazmuri no debe volver. Esto no significa cortar relaciones”

Las nuevas informaciones sobre el asesinato del ex militar Ronald Ojeda, el homicidio del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez a manos de delincuentes venezolanos y los dichos del canciller de ese país, Iván Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua en Chile, han levantado la idea de que es necesario romper las relaciones con Venezuela.

Ante esto, en Duna en Punto, Tomás de Rementería, presidente comisión Relaciones Exteriores sostuvo que “si quebramos relaciones con Venezuela, el gobierno de Maduro está en el canal ideal de decir que no tiene relación con Chile si se pide información y vuelos de repatriación pueden decir que no tienen como hacerlo porque no hay relaciones diplomáticas”.

Asimismo, aseveró que “hasta que las dos personas que participaron en el crimen de Ojeda no estén en un avión directo a Chile o en una cárcel venezolana, el embajador Gazmuri no debe volver. Esto no significa cortar relaciones”.

Cabe recordar que la mañana del sábado se llevó a cabo una reunión entre el Presidente Gabriel Boric, la ministra de Relaciones Exteriores (s), Gloria de la Fuente y el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri para discutir la reciente tensión diplomática con el país centroamericano.

Pese a que ex cancilleres han planteado que se debe evaluar el retiro del embajador, la ministra subrogante descartó esa posibilidad al finalizar el encuentro en punto de prensa desde La Moneda.