Dr. Miguel O’ Ryan: “Al cabo de tres meses de una cuarentena muy dura en Argentina, se abrió un poco la compuerta y el virus se desmadró. La cuarentena es una medida paliativa mientras se logra la vacunación”

En Hablemos en Off, el Dr. Miguel O’ Ryan, Infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile y parte del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAVEI), analizó la propuesta del Colegio Médico que propone, entre otras cosas, un “cortocircuito epidémico” por tres semanas.

#DunaEnPunto Dr. Miguel O’Ryan por pase de movilidad: “Si la gente no toma como son las indicaciones, todo puede pasar (…) Si voy con mis dos dosis a otra región es poco probable que me pueda infectar. Si se aplica bien yo no veo un riesgo” https://t.co/ZhqMwqAHLE pic.twitter.com/RJAYelc50b

— Radio Duna (@RadioDuna) June 16, 2021