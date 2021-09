Luz Pacheco, ex concejal de Vitacura, por la administración de Raúl Torrealba: “Hubo poca prolijidad y casos raros”

La Municipalidad de Vitacura, encabezada por la nueva jefa comunal, la Evópoli Camila Merino, presentó una querella en contra del ex alcalde Raúl Torrealba (Renovación Nacional), por el delito de malversación de caudales públicos durante su ejercicio como edil, que duró entre 1996 y 2021.

En la querella presentada al 4º Juzgado de Garantía de Santiago se agregan nuevos antecedentes, mediante el relato de una funcionaria municipal, y se acusa que el exjefe comunal recibía dinero en efectivo de parte del representante legal del Consejo Local de Deportes, Vita Salud y Vita Deportes, Domingo Prieto, quien también está imputado en el caso.

Sobre esto, en Hablemos en Off, la ex concejal de Vitacura, Luz Pachecho, señaló:

#HablemosEnOff Luz Pacheco ( @luzdevitacura ) por denuncias contra el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba: “La forma y el modo me sorprende totalmente. Nunca me lo hubiese imaginado” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/kdhR3Nouft

