Sergio Micco: “La que nos rige no es la Constitución de Pinochet, porque si fuera el PC estaría proscrito, el FA no existiría y Gabriel Boric no sería presidente”

Tras publicar sus siete verdad, el ex director del INDH, Sergio Micco, en Hablemos en Off, repasó su paso por el organismo, las críticas que recibió por parte del mundo político y la CC, y se refirió al plebiscito.

#HablemosEnOff @SergioMicco y toma del INDH “El problema fue que 60 días se me pedía la renuncia porque nosotros no declarábamos que habían violaciones sistemáticas a las DD.HH. o presos políticos” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/4fvGkry6We

.@SergioMicco “Cuando el INDH fue a la CC, fue tremendo como nos trataron (…) No quise ir para no provocar las bajas pasiones porque no declarábamos que habían presos políticos, violaciones a los DD.HH. sistemáticas y no nos querellábamos por delitos de lesa humanidad” pic.twitter.com/SI2DcBUmFi

