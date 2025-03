Fiscal Patricio Cooper sobre incautación a Karol Cariola: “No tengo una bola de cristal sobre cuándo una persona va a tener una guagua (…) Desde el punto de vista humano no es feliz, pero tenía una diligencia que hacer”

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se refirió en Hablemos En Off a la investigación contra la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola y al caso de la fallida compra del expresidente Salvador Allende.

Respecto a las determinaciones del tribunal ante la cautela de garantías de la parlamentaria presentada por al defensa, el persecutor señaló que finalmente “validan que no había ningún error en la incautación. Eso es un gran éxito para el Ministerio Público”.

“Ayer la defensa de la diputada Cariola no ganó nada, porque yo creo en la cautela de garantías sobre la vida privada de la parlamentaria. Las conversaciones que no tienen interés criminalístico no tienen por qué salir en los medios de comunicación“, agregó.

Respecto a los detalles de la investigación, el fiscal señaló que “al menos, lo que yo puedo observar son peticiones de la diputada a la exalcaldesa respecto a la renovación de una patente para terceros (…) El tribunal concordó conmigo en que hay indicios fuertes de delitos”.

Siguiendo esta línea, Cooper detalló que para que se concrete el delito de tráfico de influencias “da lo mismo si se renovó o no la patente para el tráfico de influencias, es un delito de mera actividad”.

La polémica incautación a Karol Cariola

Respecto a la incautación del teléfono de la comunista, explicó que “aquellas conversaciones que no tienen interés criminalístico, que lo decide el Ministerio Público, será entregado a la defensa y se van a borrar” .

Por otro lado, defendió el actuar del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones al momento de efectuar la incautación de los aparatos tecnológicos de la diputada el mismo día en que se encontraba dando a luz a su hijo.

“Yo no tengo una bolita cristal de cuándo va a tener su guagua una persona. No tengo idea. Legalmente no hay ninguna limitación. A mí el Estado me paga para investigar con objetividad delitos. Yo conseguí una orden de entrar al registro y para la legislación había que incautar ese celular antes del lunes 3 de marzo”, expuso.

De igual manera, insistió en que “yo no puedo mandar a ver al hospital cuál es su ficha clínica, ni nada. Hay datos privados que requieren autosuficiencia judicial. Por lo tanto, son supuestos que yo no puedo saber”.

“Por supuesto, si usted me pregunta desde el punto de vista humano, que era justo el día que había tenido la guagua, por supuesto que no es feliz la coincidencia, lo tengo que reconocer. Pero efectivamente yo tenía una diligencia que hacer. Había que recuperar ese celular”, recalcó.

Así también, el fiscal aclaró que “los funcionarios policiales nunca ingresaron a maternidad. Es falso que había un carro policial afuera”.

La fallida compra de la casa de Allende

Sobre el caso que investiga la fallida casa del expresidente Salvador Allende, profundizó en que el Mandatario Gabriel Boric se encuentra en calidad de imputado, debido a que la investigación se inició por una querella en contra del jefe de Estado.

Además, el fiscal aclaró que “al Presidente solo se le hace una invitación a declarar (…) No tenemos la capacidad de citarlo”. Pese a ello, indicó que “tengo la información de que el Presidente Boric va a declarar y va a prestar colaboración”.

Por otro lado, informó que “hay dos tasaciones al Ministerio de Cultura y de Bienes Nacionales y no coinciden. La tasación final, por la que se iba a comprar la casa, es más o menos lo que vale el inmueble”.