Natalia Piergentili del PPD, tras reunión con Boric: “Hay voluntad genuina y dimos por superado el impass”

Natalia Piergentili, presidenta del PPD, se refirió a la reunión que tuvieron con el Presidente Boric para “limar asperezas”, además de la situación de seguridad en el país y lo que se viene en la nueva etapa de la Constitución.

💬 #NadaPersonal | @natapiergentili: “El Gobierno tiene que dar seguridad a la gente en sus barrios y a los pueblos. Me parece bien que no se descarte ninguna alternativa. Uno tiene que gobernar pensando en el interés superior de Chile, no en los dogmas o traumas” pic.twitter.com/9674A8EuAQ

