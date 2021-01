“Tales of Dunk and Egg”: La nueva precuela de Game Of Thrones

La cadena HBO informó hace algunos días que se ha comenzado a trabajar en una nueva precuela de Game of Thrones, titulada “Tales of Dunk and Egg”.

Según The Tribune, la serie se basaría en la serie de novelas de fantasía de George R.R. Martin, que sigue las aventuras de Sir Duncan el Alto (Dunk) y el joven Aegon V Targaryen (Egg) 90 años antes de los acontecimientos de “Canción de hielo y fuego”.

El escritor tres novelas de cuentos de Dunk y Egg: “El caballero del seto” en 1998, “La espada jurada” en 2003 y “El caballero misterioso en 2010”. Estos se recopilaron y publicaron juntas como Un caballero de los siete reinos en 2015.

Hasta el momento no se ha confirmado quienes estarán a cargo de la dirección y de la producción de esta seria, tampoco se ha informado quiénes actuarán en “Tales of Dunk and Egg”.

La cadena televisiva está preparando la serie House of the Dragon, la que está programada para debutar en 2022. La serie relatará el origen de los Targaryen y la creciente tensión que detonó una guerra en Westeros.

Si bien se está trabajando en esta serie lo cierto es que podría ser cancelada. Algo que ya a ocurrido con anterioridad cuando afínales de octubre se decidió no seguir con la serie escrita por Jane Goldman y protagonizada por Naomi Watts.