Simone Biles se confiesa: “Todos decían, ‘eres el pegamento del equipo’, eso me estresó porque nunca lo pensé de esa manera”

Luego de terminar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Simone Biles, dio una entrevista donde comentó su participación en el evento y la presión que sintió entre medio, que la hizo bajarse de varias competencias.

“Es difícil ser deportista, pero es más difícil ser una atleta mujer porque todo el mundo reza por tu caída y quiere que lo arruines”, comentó en entrevista con NBC.

“Lo que hacemos no es fácil o todo el mundo podría hacerlo. Pero también al final del día, no somos solo atletas o entretenimiento, también somos humanos, y tenemos emociones y cosas en las que estamos trabajando detrás de escena que no les contamos. Creo que es algo de lo que la gente debería estar más consciente”, agregó.

También fue consultada si le afectó el haber sido la principal figura de su país dentro de esta versión de los JJ.OO, ya que esta vez no estuvieron presentes LeBron James o Roger Federer, a lo que respondió con un “no”.

“Ser el rostro de los Juegos realmente no me afectó, era solo lo que quería lograr y lo que quería hacer, y cómo todos decían, ‘eres el pegamento del equipo’, y eso realmente me estresó porque nunca lo pensé de esa manera”, agregó.

Para terminar, Biles aprovechó de enviar un mensaje donde destacó la importancia de la salud mental: “Ponla siempre en primer lugar. No importa si estás en el escenario más grande, eso es más importante que cualquier otra medalla que puedas ganar”.