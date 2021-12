Chile es el primer país en Latinoamérica en vacunar a animales contra el Covid-19

Desde el inicio de la pandemia se empezaron a conocer casos de animales contagiados por Covid-19, entre ellos las mascotas y animales dentro de importantes zoológicos alrededor del mundo.

Es por eso que durante este año -a nivel internacional- ya se había empezado a inocular a algunas especies, siendo Latinoamérica una de las regiones que más retrasadas en este proceso.

En los últimos días, el Buin Zoo se convirtió en el primer recinto de este tipo en América Latina en vacunar animales contra el Sars-Cov-2, gracias a una solución experimental desarrollada por el laboratorio veterinario Zoetis.

Se trata de 10 animales que recibieron una primera dosis, entre los que se encuentran tres leones, tres tigres, tres pumas y un orangután.

El médico veterinario y director de Buin Zoo, Ignacio Idalsoaga, sostuvo que esta medida busca mantener los más altos estándares de bienestar animal y ser pioneros e innovadores en esta materia, según reportó La Tercera.

Por su parte Sebastián Celis, jefe del Departamento de Veterinaria de Buin Zoo, explicó que la vacuna a los animales se realiza por protección contra el posible contagio de seres humanos. “Sobre todo en el caso de animales emblemáticos en extinción”.

“Se sigue pensando que los animales no juegan un rol importante (en relación al contagio del virus) y que efectivamente los casos en animales han sido transmisión de personas hacia ellos. No se ha demostrado la transmisión de animales a personas. Hay preocupación y monitoreo, pero hasta ahora no se ha demostrado”, agregó Celis.