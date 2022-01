¿Qué pasa con Tommy Shelby?: El trailer de la última temporada de Peaky Blinders

El final de los ‘Peaky Blinders’ se acerca. O, al menos, en formato serie. La sexta y última temporada de la serie de la BBC ha revelado su primer tráiler oficial.

Como lo muestra el video, no solo el futuro de la familia Shelby, liderada por Tommy Shelby (Cillian Murphy), está en juego sino también el de Europa, que afronta la amenaza de los nazis en los años 30.

En una reciente entrevista, el creador de la serie, Steven Knight, se refirió a las muchas dificultades que atravesó la producción en el marco de la sexta temporada

Si bien este será el final de la serie no así de la historia, debido a que en el 2023 se filmará un largometraje que sí será el cierre de la saga de Thomas Shelby.

One last deal to be done.

Watch the final series of #PeakyBlinders, coming soon on @BBCOne and @BBCiPlayer. pic.twitter.com/abH8GYJdiu

— Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) January 1, 2022