Jennifer Aniston habló sobre la infertilidad, de sus intentos por tener hijos y del dolor por los comentarios que recibía

Este miércoles, Jennifer Aniston apareció en la portada de la revista Allure, con una entrevista en la que habló abiertamente sobre sus deseos de ser madre pero la imposibilidad de lograrlo.

La estrella de la comedia señaló que no tenía nada que esconder respecto a lo que ha vivido en los últimos años y reveló que lo intentó todo para poder tener hijos.

“Podría decir que a finales de mis 30 o inicios de los 40 pasé por mierdas realmente difíciles, y si no hubiera pasado por eso, nunca me habría convertido en quien soy”, dijo en la entrevista, admitiendo sus esfuerzos por ser madre en la cúspide de su fama.

En diversos medios de comunicación se especuló que sus rupturas amorosas se debían a que no tendría hijos, algo que hizo su lucha contra la infertilidad mucho más duro.

La actriz de 53 años se realizó tratamientos “hace varios años”, porque “estaba intentando quedar embarazada. Y fue un camino desafiante para mí”.

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos… lo que sea, lo intenté todo”, comentó, “habría dado cualquier cosa por que alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy… el barco ha zarpado“.

Aniston también se refirió al escrutinio al que fue sometida durante varios años y que sobre ella se creó una “narrativa de que yo era simplemente egoísta” y que “solo me importaba mi carrera”, a lo que agregó “Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo”.

Pese a que no pudo ser madre de forma natural, actualmente la actriz dice estar “aliviada”, solo por el hecho de que “ya no hay más: ‘¿Puedo tenerlos? Quizá, quizá, quizá’… Ya no tengo que pensar en eso”.