Así fue la aparición de Pedro Pascal en Saturday Night Live

Pedro Pascal fue la noche del sábado 4 de febrero el anfitrión del espacio Saturday Night Live, con referencias a Chile, participó de los sketches y presentó al grupo Coldplay.

Al inicio del programa, el protagonista de la serie de The Last Of Us, contó varios capítulos de su vida, bromeó con su estatus de estrella y comentó diversas anécdotas acerca de sus familiares chilenos.

“Nací en Chile y nueve meses después, mi familia tuvo que arrancar de Pinochet”, señaló sobre su historia más personal.

También contó que “todavía me estoy acostumbrando a que la gente me reconozca. El otro día un hombre me paró en la calle y me dijo que su hijo ‘ama The Mandalorian’ y lo siguiente que recuerdo es estar en una videollamada con un niño de seis años que no tiene idea quién soy porque mi personaje utiliza un casco en todo el show”.

Tras eso, describió que “entonces el hombre me dijo que hiciera la voz de ‘mando’, que es como una voz para la cama. Sin la máscara solo suena como porno, así que la gente me miraba en la calle susurrándole a un niño de seis años”, desatando las risas del público, mientras decía una de las frases más icónicas de su personaje de Star Wars al inicio del primer ciclo.

Pedro Pascal’s monologue! pic.twitter.com/vaOzHL3zuO — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

Puedes revisar más detalles de la participación de Pedro Pascal aquí:

welcome to angelino’s, a real italian restaurant pic.twitter.com/LExYuNlgYc — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

let’s play the big hollywood quiz! pic.twitter.com/Lslhyf0ibR — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

don’t worry, he’s totally fine pic.twitter.com/bZqE0EnM8D — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

Lisa’s just trying to eat her steak in peace pic.twitter.com/7IJPTlbwww — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

luis’s mom can be a little protective pic.twitter.com/ei79B9M9Bp — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023