Síndrome post-vacaciones: Esto es lo que ocurre con tu cerebro

El mes de febrero llega a su fin y esto significa el fin de las vacaciones para muchos. Es momento de que los niños vuelvan al colegio, los transportes públicos se llenen y la rutina diaria regrese. Este cambio repentino después de un tiempo de descanso puede ser difícil para cualquiera, y puede incluso llevar a la aparición del síndrome post-vacacional.

El síndrome post-vacacional no es una enfermedad, sino un proceso temporal de adaptación al trabajo después de las vacaciones. Sus síntomas incluyen apatía, cansancio, falta de energía, dificultad para concentrarse y la sensación de no poder adaptarse al ambiente laboral.

Las vacaciones pueden generar un aumento en la liberación de dopamina en el cerebro, lo que juega un papel importante en la sensación de placer asociada a las nuevas experiencias, como visitar lugares nuevos, así como también las recompensas, como dormir hasta tarde y disfrutar de comidas deliciosas.

Felipe Méndez, neurólogo del Hospital de Puerto Montt y presidente SOPNIA explicó a La Tercera:

Cuando volvemos repentinamente a la rutina, es difícil para el cerebro adaptarse rápidamente a los hábitos. Según los neúrologos, el cerebro se adapta lentamente y no es como una lámpara que se enciende y apaga fácilmente. El cerebro busca el placer y resiste el cambio de ritmo, lo que puede hacer que nos sintamos cansados y necesitemos dormir más. Esta sensación suele ser más fuerte durante la primera semana y puede durar más tiempo si no logramos readaptarnos al trabajo.

Según un estudio español, las personas más propensas a sufrir del síndrome post-vacacional son aquellas que ven el trabajo como algo desagradable o amenazante, y quienes tienen menor resiliencia y tolerancia a la frustración. Otro estudio demostró que las personas menores de 45 años, especialmente las que tienen hijos pequeños, sufren más el síndrome post-vacacional.

Para hacer frente a la vuelta a la rutina, el psicólogo Juan Carlos Maya Acuña recomienda mantener una salud mental estable mediante la creación de una rutina estable y equilibrada, comer alimentos saludables y disfrutar de actividades lúdicas o deportivas en nuestro tiempo libre.

Las vacaciones implican olvidar los horarios establecidos es por eso que cuando se retoma el ritmo habitual de vida hay que acomodar el reloj biológico y ordenar las horas de sueño. Por ello se sugiere no volver de vacaciones el último día, sino un par de días antes, así se tendrá tiempo de ajustar la rutina gradualmente.

No es bueno recargarse de trabajo en el primer día, comienza por las tareas más sencillas y placenteras para luego tomar las más complejas. Prioriza las más urgentes y deja las menos importantes en un segundo plano, hasta que sienta que ya se está en plena forma para mantener el ritmo de antes

“No sentir que hay que hacer todo el primer día, sino que saber que uno tiene ciertas limitaciones, que no puede arreglar todo lo que pasó o no pasó cuando uno no estaba. Y lo otro es tolerar que ciertas cosas no se hayan hecho como a ti te hubiera gustado”, explica Méndez.