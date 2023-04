Hablemos de suicidio: La mayoría que lo piensa no se lo cuenta a nadie

Cada año y a nivel mundial, más de 700.000 personas mueren a causa de un suicidio, de hecho esta es la cuarta principal causa de muerte entre los 15 y los 29 años.

Se trata de un tema muy importante y que no ha mejorado con los años, ya que muchas personas en riesgo de suicidio no son detectadas, no reciben apoyo, y mucho menos hablan sobre el tema.

Según un estudio de la Universidad Deakin, la capacidad de predecir quién va a suicidarse se ha mantenido estable en los últimos 50 años, ya que es un suceso relativamente poco frecuente (como porcentaje de la población), por lo cual es difícil identificar factores de riesgo sólidos como para que sean generalizados al resto de la población.

Según la investigación menos del 50% de las personas le cuentan a alguien más sus pensamientos o conductas suicidas. Incluso si tuvieron estos pensamientos o comportamientos durante el último mes, solo un 38 % de las personas se lo dijeron a alguien.

La mayoría de las personas nunca revelan pensamientos o comportamientos suicidas, sin importar cuánto tiempo hayan ocurrido.

¿Por qué no se habla?

Las razones por las que las personas no revelan sus pensamientos suicidas incluyen: el estigma y la vergüenza por tener pensamientos, el miedo al rechazo o las reacciones de falta de apoyo de los demás, la preocupación por agobiar a otras personas y la creencia de que no se puede hacer nada.

Por otro lado, la falta de confianza para expresarse es otra barrera importante. Algunas personas evitan pensar o hablar sobre ello como su principal forma de afrontamiento.

“Tener más apoyo social puede aumentar la probabilidad de revelar pensamientos suicidas. Esto es importante dado que la mayoría de las revelaciones se hacen a familiares o amigos . Una mayor comprensión y conocimiento sobre el suicidio también parece estar relacionado con una mayor probabilidad de divulgación”, sostiene David John Hallford, profesor Titular y Psicólogo Clínico de la Universidad Deakin y autor del estudio.



Ayuda en Chile

A inicio del 2020, el Ministerio de Salud publicó a inicios de 2020 una Guía para la Prevención del Suicidio durante la pandemia. De hecho también tiene a disposición de la ciudadanía un número telefónico, en caso de tener consultas o inquietudes sobre acciones o intenciones suicidas, tanto propias como de un cercano o cercana. Si sientes que necesitas ayuda con respecto a este tema puedes comunicarte con Salud Responde al 600-360-7777.