Presidente Gabriel Boric reitera sus críticas a la ofensiva israelí en Gaza en medio del viaje a EE.UU: ¿Consecuencia o una acción arriesgada?

Durante este jueves el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca al jefe de Estado chileno, Gabriel Boric. En la instancia, también estaban presentes el ministro de Economía, Nicolás Grau y de Relaciones Exteriores Alberto Van Klaveren, el embajador de Chile en el país norteamericano, Juan Gabriel Valdés y su par estadounidense, Bernadette M. Meehan, además del senior advisor para América Latina del National Security Council, Juan González.

Frente a la prensa, ambos mandatarios se mostraron de buen humor, incluso, el presidente Biden bromeó con la juventud de Boric, “eres demasiado joven”, le dijo, a lo que la autoridad chile le respondió que eso “no es un problema”.

Más allá de eso, en las conversaciones privadas, como se venía anunciando previamente, se tocó el tema del conflicto armado en Medio Oriente. “Le manifesté al Presidente Biden nuestra preocupación por lo que está ocurriendo hoy día en la Franja de Gaza. Día a día el número de víctimas civiles sigue en aumento y más de 8.000 muertos después de que comenzaran los ataques del Estado de Israel hacia la Franja de Gaza podemos decir que, sin lugar a dudas, la respuesta ha sido desproporcionada”, declaró el Presidente Boric.

En este sentido, el Mandatario nacional aprovechó de responder a los emplazamientos de las autoridades de Israel y manifestó que “como Presidente de Chile y como Estado, no dudo ni un segundo en condenar de la manera más enérgica y categórica los atentados terroristas de Hamas y exigimos, por cierto, la liberación de todos los rehenes que hasta hoy se mantienen“, aunque también reiteró que “no aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando. Nosotros optamos por la humanidad”.

Ante esta acción, en Hablemos en Off, Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra debatieron sobre lo que significan los dichos del Presidente Boric en medio de una visita a Estados Unidos, uno de los principales aliados económicos y diplomáticos de Chile.

“El Presidente Boric mantiene sus posiciones, es un poquito más duro con Hamás, pero mantiene su posición sobre Israel, allá mismo (Estados Unidos)”, dijo Nicolás Vergara.

“Estados Unidos es aval directo y casi incondicional de cualquier acción de Israel desde el día uno, por lo tanto, lo que ha hecho el Presidente Boric ayer es decir de alguna manera que Estados Unidos es aval, responsable y cómplice. Se lo va a decir a Washington (…) fue a criticar a Biden a la Casa Blanca“, dijo Matías del Río.

“¿Somos cínicos o no somos cínicos, somos francos y decimos las cosas de frente o en algunas partes sí y en otras no? Me gustaría saber que dicen los especialistas de Cancillería puertas para adentro respecto de esta acción del Presidente”, agregó.