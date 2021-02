Carole King, Foo Fighters y Tina Turner: Parte de los nominados para Rock & Roll Hall of Fame 2021

Este miércoles se dio a conocer la lista de nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2021. Entre ellos están Jay-Z, The Go-Go’s, Fela Kuti, Iron Maiden, Foo Fighters, Carole King, Tina Turner y Dionne Warwick.

Si Foo Foghters es elegido sería la segunda vez que Dave Grohl llega a dicho salón de la fama, pues en el 2014 lo hizo con Nirvana. Algo que también podría pasarle a King y a Turner, quienes fueron nominadas anteriormente, una en 1990 como compositora y la otra en junto a Ike en 1991.

La edición número 36 de este evento quedó agendada para el mes de mayo en Cleveland.

Revisa la lista de nominados aquí:

Rage Against the Machine

New York Dolls

Foo Fighters

Iron Maiden

Devo

Kate Bush

Jay-Z

Carole King

Fela Kuti

LL Cool J

Tina Turner

Chaka Khan

Mary J. Blige

The Go-Go’s

Dionne Warwick

Todd Rundgren

Revisa más detalles de esta ceremonia aquí