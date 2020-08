Expertos estudian el primer caso documentado de reinfección por Covid-19

Un hombre de 33 años se convirtió en la primera persona documentada en el mundo en volver a contagiarse de Covid-19.

El paciente de Hong Kong había sido dado de alta en abril tras contraer el virus y ahora a principios de agosto se reportó que volvió a dar positivo tras regresar de un viaje a España.

Según las autoridades sanitarias, se creía que este caso podía ser un “portador persistente”, es decir, que siempre mantuvo el virus en su organismo, pero según las investigaciones de la Universidad de Hong Kong, la cepa que contrajo es “claramente distinta”.

El diario médico Clinical Infectious Diseases (Enfermedades Infecciosas Clínicas, en inglés), el cual es publicado por la Universidad de Oxford, aceptó el estudio de este caso.

“Esto no significa que las vacunas no servirán (…) La inmunidad producida por la vacunación puede ser diferente a la producida por la infección natural, necesitamos esperar los resultados de los ensayos clínicos para ver su efectividad”, explicó la doctora Dr. Kai-Wang To, una de las autoras del estudio en Reuters.