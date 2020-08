¿Cuándo abrirán los colegios?: La ciencia dice que debería ser pronto

Eleonora Urrutia, abogada y editora en El Líbero, publicó una columna sobre la reapurtura de las escuelas a lo largo del mundo, donde recopiló experiencias e información sobre esto.

Entre algunas de las preguntas que hace, plantea “¿Por qué los niños pueden hacer salidas recreativas a un parque, pero no pueden ir al patio del colegio?”, donde pone una gran relevancia en si se debiese permitir que los niños se reúnan a aprender y jugar.

Citando al Dr. C. Buddy Creech, profesor asociado de pediatría del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, consultado por NBC: “Esta ha sido una pandemia extraña porque, por lo general, para los virus respiratorios, los niños son los primeros y los más sustancialmente afectados”.

“A la par, preguntados un grupo de pediatras si enviarían a sus propios hijos a la escuela, hubo un coro de acuerdo por la afirmativa: «Absolutamente». «Sin dudarlo». Y los datos del gobierno muestran por qué. Los niños en el mundo representan aproximadamente el 20%, pero menos del 2% de los casos de COVID-19”, comentó Urrutia.

Por otro lado, se refirió a un estudio realizado en cien escuelas del Reino Unido, el que “confirma que hay muy poca evidencia de que el virus se transmita en las escuelas”, dijo el profesor Russell Viner del Public Health England.

En Suecia las escuelas se mantuvieron abiertas, se permitieron las mascarillas —aunque no se exigieron— y se tomaron medidas para fomentar el distanciamiento social.

“Ningún niño sueco ha muerto, dentro o fuera de la escuela, y los niños representan un porcentaje menor de casos de Covid que los de los países vecinos. Un informe del mes pasado de la agencia de salud sueca encontró que hubo 1.124 casos registrados de Covid-19 para niños entre el 24 de febrero y el 14 de junio, aproximadamente el 0,05% de los menores de 19 años. Esa es exactamente la misma tasa (0,05%) que en Finlandia, que registró 584 casos durante el mismo período, a pesar de que Finlandia cerró sus escuelas. Además, los niños suecos representan muchos menos casos de Covid en general, solo el 2,3%, en comparación con el 8,2% de los niños finlandeses”, sentenció la abogada.

El Instituto Pasteur, Francia, dio a conocer un estudio a fines de junio que se realizó en 1340 personas en Crépy-en-Valois (noreste de París) quienes tuvieron un brote del virus entre febrero y marzo pasado, entre los que se encontraban más de 500 niños.

“Las conclusiones en términos de la inocuidad de la enfermedad en la población infantil fueron concluyentes: los profesores se vieron afectados marginalmente, con sólo 7,1% infectados, una cifra similar a la cantidad de padres enfermos por el virus de niños no infectados (6,9%). Para el personal no docente, la proporción de infección fue de 3,6%. Por otra parte, la tasa de infección fue muy alta entre los padres de niños infectados (61,0%), pero solo el 6,9% entre los padres de niños no infectados, sugiriendo que fueron los padres la fuente de infección de sus hijos y no viceversa. No hubo transmisión secundaria del virus a otros niños, ni de niños a maestros y la mayoría de los niños fueron infectados por miembros de su familia, probablemente sus padres”.

Para concluir, Urrutia agregó que “los estudiantes pertenecientes a las familias con más restricciones serán lejos los más afectados por esta crisis y mientras más se demore la reapertura de las escuelas, mayor será la desigualdad provocada por políticas equivocadas”.