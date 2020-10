Nobel de Economía: “Las mejoras en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos”

Paul Milgrom y Robert Wilson son los últimos dos ganadores del Premio Nobel 2020 en la categoría de Economía, el cual obtuvieron gracias a las “mejoras en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas”, anunció la academia sueca.

Con la “teoría de las subasta”, los economistas buscan comprender los resultados de las diferentes reglas de licitación y precios finales que se presentan en esta área, algo que según la academia “ha beneficiando a los vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo”, el cual ha sido usado cada vez más desde 1994.

“Los galardonados en Ciencias Económicas de este año comenzaron con la teoría fundamental y luego utilizaron sus resultados en aplicaciones prácticas, que se han extendido por todo el mundo. Sus descubrimientos son de gran beneficio para la sociedad”, manifestó Peter Fredriksson, presidente del Comité del Premio.

Milgrom y Wilson recibirán el galardón el próximo 10 de diciembre, junto a los otros ganadores en las categorías de Medicina, Física, Química, Literatura y de la Paz.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020