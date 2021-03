Príncipe William negó racismo en la familia real

El príncipe William se refirió brevemente a las acusaciones de Meghan y su hermano Harry en el programa de Oprah Winfrey, en donde afirmaron que la familia real británica había sido racista con la pareja.

“¿Es la familia real racista?” le dijo un reportero al duque de Cambridge, a lo que él respondió “desde luego no somos una familia racista”. Luego el príncipe se refirió a su hermano y afirmó que “no, aún no he hablado con él, pero lo haré”.

William se convirtió en el primer miembro de la realeza en responder en persona a las duras declaraciones de su hermano y Meghan. El duque fue abordado en una visita en una escuela en el Este de Londres acompañado de su esposa, Catherine.

El Palacio de Buckingham sacó un comunicado, en el cual la Reina aseguró que “las cuestiones planteadas, en particular la raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia los abordará en privado”.