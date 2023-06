“Nací el año 92 y referirme a hechos que no viví y no conozco en detalle, más allá de lo que uno puede conocer y aprender, no tiene sentido”: Beatriz Hevia, presidenta del Consejo Constituyente, evitó referirse a Agusto Pinochet y la dictadura

Casi a 3 meses de cumplirse los 50 años del golpe de Estado, el tema se ha puesto sobre la mesa en distintos sectores políticos. En este contexto, el Consejo Constitucional no ha quedado exento de polémicas declaraciones.

Luis Silva (PR), el consejero constitucional más votado a nivel nacional, admitió su admiración por el dictador Augusto Pinochet, asegurando que era un gran “estadista”.

Ahora, Beatriz Hevia, presidenta del Consejo Constituyente, quien también milita en el Partido Republicano, en el programa Estado Nacional se le preguntó sobre su visión de la dictadura.“mi rol hoy día es mirar hacia el futuro, yo nací el año 92, creo que referirme a hechos que no viví, que no conozco en detalle más allá de lo que uno puede conocer y aprender leyendo o conversando con distintas personas, no tiene sentido”, afirmó.

Es este sentido, hizo énfasis que su trabajo en la mesa del Consejo, junto a Aldo Valle (PS) es encontrar puntos de encuentros y no divisiones.

“Si partimos desde temas que sabemos que pueden generar ruido o dividir a los chilenos, es un error. A lo mejor el 18 de diciembre podemos conversar esos puntos, hoy día sería irresponsable de mi parte y con el rol que creo que debo cumplir”, agregó.

Legados de la dictadura

En la instancia, también se refirió a la discusión sobre la carta Magna escrita durante la dictadura y su posible fin con este proceso constituyente. “Creo que nuestra tarea no es enterrar una u otra Constitución. Nuestra tarea es proponer un texto constitucional que permita darle certeza, estabilidad a las familias para los próximos treinta, cuarenta o cincuenta años”, dijo.

Respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, Hevia prefirió no emitir su posición frente a este tema. “Creo que la opinión que yo pueda tener para un sector u otro puede ser no la adecuada”, añadió.

Sin embargo, dejó en claro su preocupación por el respeto a los derechos humanos y que estos queden consagrados en la nueva Constitución. “No estoy de acuerdo con la violación a los Derechos Humanos de ningún tipo, pero no quiero entrar a una discusión que no va a servir para encontrar puntos de encuentro mirando hacia adelante”, expresó.