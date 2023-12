Presidente Gabriel Boric tras triunfo del En contra: “Durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras”

Finalmente se concretó el triunfo del En contra, con lo que sigue rigiendo la actual constitución. En este sentido, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha debido sufrir dos portazos a cambiar la carta Magna.

Frente a esto, el Mandatario reiteró lo señalado hace un par de meses y dijo: “Durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras (…) No podemos volver a cometer el mismo error de los plebiscitos anteriores, el país lo hacemos todos y todas y quienes triunfan en una elección no pueden ignorar a quienes son circunstancialmente derroitados”.

En este sentido, el Presidente indicó que “el país se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una Constitución redactada para todos. La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile y esa deuda se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos. Está claro que lo que hoy demanda la ciudadanía es mayor capacidad de diálogos, de consenso, pero sobre todo de acción, de abandonar las trincheras“.

Además, Boric hizo una dura crítica a los procesos constituyentes, afirmando que estos estaban “destinado a traer esperanza y finalmente ha generado frustración y hasta hastío en una parte relevante de la ciudadanía y eso no podemos ignorarlo“, también apunto a que “en este proceso las legítimas diferencias no siempre se expresaron de manera constructiva y se impidió la materialización de consensos en el texto. Se intentó convencer con la campaña del terror a los electores y algunos hasta pretendieron hacer un plebiscito hacia el Gobierno. Lo que la ciudadanía a señalado es un mensaje transversal que esa forma de hacer política no la representa“.

“ La Patria no se reinventa de un día para otro, para hacer las cosas bien debemos respetarnos y volver a encontrarnos como chilenos y chilenas, por eso, y lo digo con mucha convicción: ni celebración, ni arrogancia, pelota al piso, humildad y trabajo, mucho trabajo “ .

El futuro del Gobierno

En su discurso, el jefe de Estado hizo hincapié en la necesidad de llegar a acuerdos entre las fuerzas políticas y señaló que “He mandatado a mi gabinete a retomar cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones y el pacto fiscal, ha redoblar los esfuerzos de gestión de seguridad en todas sus dimensiones para ganarle la batalla a la delincuencia, al narco y al crimen organizado. A emparejar la cancha entre hombres y mujeres y asegurar que los avances que las mujeres han conseguido a lo largo de años de esfuerzo y lucha no sufran jamás retrocesos“.

“Trabajemos pensando en el bien superior de Chile, que cuando nos unimos detrás de ese propósito, de poner por delante a Chile y sus habitantes, siempre logramos cosas buenas. La Patria necesita de todos y todas“, concluyó.

