Duelo en el mundo del deporte: falleció la hockista Claudia Schuler

El universo del Hockey y del deporte en general se encuentra en luto, ya que hoy lunes, se hizo público el triste deceso de la exguardameta de la selección nacional de hockey sobre hierba Claudia Schüler a la edad de 35 años.

En el mes de agosto de 2022, poco después de haber asistido al Mundial de España y Países Bajos donde las Diablas tuvieron una actuación sin precedentes, a Schüler se le detectó una propagación de células cancerígenas en el hígado y otros lugares de su cuerpo.

Schüler, en diciembre del año pasado se presentó en la ceremonia de entrega de galardones del Círculo de Periodistas Deportivos, donde resultó elegida como la jugadora más destacada de hockey sobre hierba de 2022 gracias a su actuación fundamental en la Copa del Mundo.

Por otra parte, durante una conversación con El Deportivo de La Tercera, la guardameta había relatado el inicio de su enfermedad en el mes de octubre de 2021.

“Se me ponía rojo solo el ojo izquierdo y se me hinchaba el párpado. Fui a ver a un doctor, que creía que era alergia, y después tuvimos una gira a Europa en noviembre y a la vuelta vi a otro doctor, porque volví a tener esos episodios y me dolía”, comentó en esa ocasión.

Poco después, se enteró de la presencia de un melanoma mientras se preparaba para los Panamericanos. “El tratamiento fue tan puntual y preciso que me permitió jugar el torneo una semana después. Quizás no dimensioné la magnitud de ese tumor y lo que me estaba pasando”, reconoció.

Una de las últimas apariciones en público de la arquera había ocurrido el pasado sábado 18 de marzo en una actividad desarrollada en el Club Deportivo Manquehue con el fin de reunir recursos para el tratamiento de la deportista.

🏑🤍 Siempre en nuestros corazones El mundo del hockey y deporte chileno está de duelo. Luego de una larga lucha contra el cáncer, Claudia Schüler nos dejó. El directorio y toda la familia del hockey despide con mucho dolor a una gran defensora de Las Diablas 🙏🏼 pic.twitter.com/VAfnyszzMF — Federación Chilena de Hockey Césped (@chile_hockey) March 27, 2023